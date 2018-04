Google O primeiro vídeo publicado no YouTube completa hoje 13 anos Por

A 23 de abril de 2005, é publicado o primeiro vídeo no YouTube, chamado ‘Me at the Zoo’. Completam-se hoje 13 anos. Recorde esse registo que conta com mais de 48 milhões de visualizações.

‘Me at the Zoo’ relata uma curta experiência de Jawed Karim, o cofundador do YouTube, no jardim zoológico de San Diego.

O vídeo tem apenas 19 segundos e mostra Jawed em frente a dois elefantes. Foi publicado no dia 23 de abril de 2005 e representa o primeiro capítulo de um espaço que se tornou gigante.

Jawed, que hoje tem 39 anos, trabalhava na Paypal até criar o YouTube, ao lado de dois outros cofundadores: Chad Hurley, Steve Chen.

A plataforma cresceu e tornou-se no maior espaço de partilha de vídeos do mundo.

Veja o primeiro ‘episódio’ deste filme de sucesso: hoje, o YouTube está presente em dezenas de países e disponível em mais de 60 línguas.

Recorde o primeiro vídeo do YouTube.

