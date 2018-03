Nas Notícias Portugueses trabalham mais e têm menos férias Por

Os portugueses trabalham mais tempo e têm menos férias do que a média dos trabalhadores europeus. Esta é uma das conclusões de um estudo elaborado pelo Observatório das Desigualdades do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

Esta investigação conseguiu perceber, desde logo, que os portugueses trabalham mais tempo do que, por exemplo, os alemães e os holandeses.

Estes números salientam uma realidade contrária à ideia de que os povos do norte da Europa e centro trabalham mais do que os do sul.

“O principal desafio da economia portuguesa é trabalharmos com mais qualidade e não mais tempo”, revela o investigador Frederico Cantante, que fez parte deste estudo de análise, que revela que os portugueses trabalham, em média, mais 77 horas que a média comunitária, por ano.

Se na Alemanha e na Holanda, a título de exemplo, os trabalhadores passam menos de 1700 horas a exercer funções laborais, em Portugal passam 1797 horas por ano.

Menos férias para os portugueses

O estudo ‘O mercado de trabalho em Portugal e nos países europeus’, a que a TSF teve acesso’, revela ainda que, por outro lado, a classe trabalhadora portuguesa tem direito a mais feriados do que a média dos europeus.

No entanto, no que toca a férias, aí, o cenário já é diferente, sendo desfavorável para os portugueses, isto tendo por comparação os restantes povos da União Europeia (UE).

A média é de 24,6 dias por ano de férias nos países da UE, enquanto que os portugueses têm direito a 22 dias. Os alemães, por exemplo, têm direito a… 30 dias.

O estudo tornado público pela TSF tem por base números e estatísticas do Eurostat e na Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho.

