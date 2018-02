Economia Portugueses avessos a arrendar casa Por

Os portugueses continuam a preferir a compra da casa ao arrendamento. Em cinco anos, o número de arrendatários no país cresceu apenas 0,4 por cento.

De acordo com um estudo da RentCafé, hoje citado pelo Diário de Notícias, só um em cada quatro portugueses arrenda casa, com os outros três a optarem pela compra.

Uma baixa que se percentagem que se justifica pela tradição cultural. No sul da Europa, o arrendamento fica muito aquém da compra.

Em Itália, os arrendatários ainda atingem os 27,1 por cento, mas em Espanha o arrendamento é opção de apenas 21 por cento. Na Grécia, o indicador fica-se pelos 24,9 por cento.

“Em 29 de 30 países analisados, a maioria dos habitantes são proprietários”, referem as conclusões do estudo.

Diferente, só mesmo a Suíça, onde a maioria da população (56,6 por cento) vive em casa arrendada. Nos últimos dez anos, os preços do arrendamento subiram 4,5 por cento, mas os de venda escalaram 24,3 por cento.

Em Portugal, a preferência é mesmo pela ‘nossa casinha’, pela compra da propriedade. Um hábito que se justifica por motivos culturais e… fiscais.

De acordo com a Associação Lisbonense de Proprietários, há milhares de casas vazias e fechadas porque os proprietários não encontram vantagens fiscais no arrendamento.

Isto apesar dos preços do arrendamento terem explodido 26 por cento em apenas um ano (2017), de acordo com os dados do portal Imovirtual.

Em Lisboa, o preço médio do arrendamento atingiu os 14 euros por metro quadrado. No entanto, a venda de uma casa em Cascais rendia 2410 euros por metro quadrado.

