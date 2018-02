Portugal sagra-se campeão da Europa de futsal

Portugal sagrou-se campeão da Europa de futsal, este sábado, na Eslovénia, ao derrotar a Espanha por 3-2, após prolongamento.

A Seleção Nacional de futsal sagrou-se campeã da Europa de futsal depois de bater, na final, a Espanha, por 3-2.

Num jogo discutido a ritmo frenético, Portugal chegou à vantagem logo ao primeiro minuto, fruto de um golo de Ricardinho.

A Espanha conseguiu a reviravolta, com golos de Tolra e Lin, após uma desatenção defensiva de Portugal.

No entanto, nos instantes finais do encontro, a jogar com guarda-redes avançado, a seleção nacional chegou ao empate, graças a um golo de Bruno Coelho.

No prolongamento, discutido com cautelas de ambas as partes, o filme da final do Europeu de futebol repetiu-se.

Como Ronaldo, melhor jogador do mundo, também Ricardinho – o melhor do mundo na modalidade – teve de abandonar a quadra por lesão.

Seria, contudo, o número 7 de Portugal, Bruno Coelho, a apontar o golo decisivo, da marca dos 10 metros, a penalizar a sexta falta de Espanha.

Portugal é assim o novo campeão da Europa de futsal, pela primeira vez na história, sucedendo ao finalista de hoje, a Espanha.

