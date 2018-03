Mundo Perdeu as duas pernas e voltou a um pódio um ano depois Por

Billy Monger perdeu as duas pernas num trágico acidente de Fórmula 4, em Inglaterra, em abril passado. Agora, um ano depois da ‘tragédia’ subiu ao pódio, conquistando o terceiro lugar, na sua estreia de F3.

O dia 17 de abril de 2017 mudou completamente a vida de Billy Monger. No circuito de Donington Park, em Inglaterra, o jovem, então com 17 anos, perdeu parte inferior das duas pernas, numa imagem que comoveu o mundo.

Em apenas um dia, o onda de solidariedade à volta de Billy reproduziu-se sob a forma de 500 mil euros angariados para ajudar nas despesas médicas.

Assim que abandonou os cuidados intensivos, Billy definiu como meta voltar à competição – o que aconteceu este sábado. Se o regresso era só por si uma vitória para este jovem piloto, a ‘ressurreição’ foi ainda mais especial com a conquista do terceiro lugar, na corrida de abertura da Fórmula 3 britânica.

A conquista inesquecível teve obrigatoriamente que ser traçado à medida de Billy. O carro foi adaptado às suas necessidades, com o acelerador a ser instalado do lado esquerdo do volante, enquanto as mudanças ficaram na parte direita, à medida que Monger utilizava a prótese direita para acionar o travão.

Se as condições são especiais, o trajeto de Billy também o é. Fechou a corrida em terceiro lugar, de um total de 17 concorrentes.

“É surreal. Se alguém me dissesse que ia ao pódio na primeira corrida depois do acidente, pensaria que estavam a gozar comigo. Mas não, foi o que consegui e acho que ainda estou a sonhar”, admitiu.

A viagem de Billy não se fica por aqui. O jovem piloto continuará a temporada de F3, num sonho que espera terminar apenas na Fórmula 1.

