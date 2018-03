Motores Pedro Lamy de regresso a Sebring Por

Completando a ‘embaixada’ portuguesa nas 12 Horas de Sebring, este fim de semana no famoso traçado do centro da Flórida, Pedro Lamy regressa também à competição e à clássica norte-americana.

Depois de Daytona é a vez do piloto de Torres Vedras alinhar na segunda prova do Campeonato IMSA Sportscar aos comandos do Ferrari 488 GT3 # 51 da equipa Spirit of Race, que volta a dividir com Daniel Serra, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda.

O objetivo passa novamente por lutar pelo pódio da categoria GTD: ”Já corremos com esta equipa em Daytona e conseguimos uma boa adaptação. Por isso, se tudo correr bem, temos possibilidades de conquistar um bom resultado. 12 Horas de Sebring é uma corrida muito disputada e sempre com muito tráfego. Serão 12 horas muito intensas, mas estamos confiantes”, afirma Lamy antes da corrida que terá início pelas 10h30 de sábado (14h30 em Portugal).