Motores Pedro Antunes promete dar o seu melhor nos Açores

Após o triunfo nas duas rodas motrizes na prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis Pedro Antunes desloca-se aos Açores apostado em fazer boa figura no evento que marca também o arranque da temporada do ‘Europeu’ da especialidade.

Embora seja disputado em pisos de terra, o evento do Grupo Desportivo e Comercial tem o ingrediente de ter em prova os concorrentes do ERC2, e na sua segunda participação na prova açoriana o piloto de Torres Vedras espera capitaliza um maior conhecimento do rali que terá como ‘palco’ as classificativas da ilha de São Miguel.

“É a minha segunda participação no Rali dos Açores, mas também é uma das provas mais difíceis do ano, e simultaneamente um dos mais bonitos do calendário e em que mais prazer me deu participar. Conto com a experiência acumulada do ano anterior para desta vez estar o mais competitivo possível, com a noção de que é uma prova que reúne os melhores pilotos da Europa nas diversas categorias”, reconhece Pedro Antunes.

Mas o piloto torreense está confiante nas suas capacidades: “Vamos dar o nosso melhor e esperar ter os argumentos necessários para lutar pelos primeiros lugares, focando a nossa mete num lugar entre os três primeiros dos R2”.