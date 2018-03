Motociclismo Paulo Gonçalves quarto no Abu Dhabi Desert Challenge Por

A participação de Paulo Gonçalves no Abu Dhabi Desert Challenge está a ser marcada pela consistência, tendo alcançado a quarta posição na segunda etapa, ganha pelo chileno Pablo Quintanilla.

O piloto português da Honda gastou mais 13 segundos que Quintanilla, o novo líder da classificação geral das motos. Com este resultado ‘Speedy’ Gonçalves mostra que está em franca recuperação da lesão contraída antes de viajar para o Rali Dakar.

Agora o piloto de Esposende está apostado em prosseguir numa toada forte esta prova da Taça do Mundo de Todo-o-terreno que tem como ‘palco’ um dos desertos mais exigentes do Médio Oriente: “Foi um bom dia de rali; longo e muito bonito com 300 quilómetros de dunas. Tentei fazer o melhor que pude, senti-me fisicamente melhor, com um pouco de ritmo. Tentei puxar bem e acelerar e vi que podia fazer tudo bem, apesar de ter que tonar algumas precauções. Vamos continuar a pilotar e completar mais alguns quilómetros”. Com o resultado desta etapa ‘Speedy’ ascendeu ao quinto lugar da classificação geral.

Pablo Quintanilla, da Husqvarna, bateu por 3m01s Kevin Benavides, o melhor representante da Honda, e Matthias Walkner, da KTM, terceiro a seis minutos do vencedor, numa tirada aziaga para Toby Price, que perdeu a liderança da prova devido a problemas na sua KTM, concluindo a tirada apenas no 11º lugar a mais de 37 minutos do vencedor.