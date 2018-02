Parlamento chama Macedo para explicar aumento das comissões bancárias na CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) prepara-se para aumentar, pela terceira vez, as comissões bancárias. Numa altura em que os bancos retiram cinco milhões por dia aos clientes, o Parlamento chamou Paulo Macedo para se explicar.

A proposta partiu do Bloco de Esquerda, que também quer auscultar o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD.

Os dois requerimentos, apresentados na Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento, foram aprovados por unanimidade.

Para além do aumento das comissões bancárias, Paulo Macedo, presidente da CGD, terá ainda de explicar aos deputados o plano de reestruturação do banco, que prevê, entre outras coisas, a redução do número de trabalhadores.

“O grupo parlamentar do BE apoiou a recapitalização do banco público por considerar que a sua solidez é do interesse de toda a economia nacional e, em particular, do sistema financeiro português. Entendemos, no entanto, que esse processo não pode sujeitar a CGD à redução da qualidade dos seus serviços, ou a qualquer ameaça aos direitos dos seus trabalhadores”, sustentava um dos requerimentos, da autoria de Mariana Mortágua.

