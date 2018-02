Ott Tanak é o primeiro líder do Rali da Suécia

Apontado como um dos ao triunfo, Ott Tanak começou da melhor forma a segunda prova do Campeonato do Mundo de Ralis.

O estónio da Toyota foi o mais rápido na super especial de Karlstad, que esta quinta-feira marcou o arranque do Rali da Suécia, onde bateu o seu companheiro Jari-Matti Latvala por três décimas. Algo perfeitamente normal num percurso de apenas 2,9 km, que diz ainda pouco sobre o que se poderá passar na fase de estrada da primeira etapa.

O regressado Mads Ostberg entrou bem na sua estreia pela Citroën conseguindo o terceiro tempo, a seis décimas de Tanak, sendo três décimas mais rápido que o seu companheiro de equipa Kris Meeke, o quarto mais rápido.

Contrariamente ao que tinha sucedido no ‘shakedown’ Andreas Mikkelsen foi o melhor representante da Hyundai, com o quinto registo, a nove décimas de Ott Tanak. O norueguês bateu o seu companheiro de equipa Thierry Neuville por uma décima.

Já o Campeão do Mundo Sebastien Ogier, recente vencedor do Rali de Monte Carlo, ficou-se pelo nono tempo, a dois segundos e meio do líder, batido por escassas três décimas por Esapekka Lappi, no terceiro dos Toyota Yaris WRC.

Classificação após PE1

1º Ott Tänak/Martin Jarveoja (Toyota) 1m32,7s

2º Jari-Matti Latvala/Mikko Antilla (Toyota) + 0’,3s

3º Mads Ostberg/Torstein Eriksen (Citroën) + 0,6s

4º Kris Meeke/Paul Nagle (Citroën) + 0,9s

5º Andreas Mikkelsen/Andreas Jaeger (Hyundai) + 0,9s

6º Thierry Neuville /Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1’s

7º Hayden Paddon/Scott Marshall (Hyundai) + 2’,1s

8º Esapekka Lappi/Ferm (Toyota) + 2’,2s

9º Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 2,5s

10º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 2,9s