Novas buscas na fundação O Século

A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a fazer buscas fundação O Século, em Cascais, depois de já ter realizado operação semelhante a 4 de janeiro.

O processo da instituição de São Pedro do Estoril, no concelho de Cascais, está relacionado com as suspeitas de peculato e abuso de poder que recaem sobre alguns dirigentes, adianta a Lusa.

Das primeiras diligências da Unidade de Combate à Corrupção da PJ, a 4 de janeiro, não resultou a constituição de arguidos.

À data, a Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu que o inquérito surgiu de uma participação feita pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nele constando as conclusões de auditoria realizada pela Segurança Social e denúncias anónimas.

O Ministério Público (MP), num comunicado emitido a 4 de janeiro, reforçou que os alegados atos de peculato e de abuso de poder terão ocorrido desde 2012.

Nessas buscas foi apreendida “documentação contabilística/financeira e de atas relevantes para o objeto da investigação”, salientou ainda o MP.

As suspeitas referem que alguns dirigentes da IPSS terão usado o cartão de crédito da fundação para pagar viagens e jantares, assim como outras despesas pessoais.

Foi também averiguada a contratação de alguns profissionais da instituição, alegadamente familiares dos dirigentes, para verificar a legitimidade desses atos.

A fundação O Século foi criada em 1998, com a finalidade de prosseguir a obra social da antiga Colónia Balnear Infantil O Século, que nasceu em 1927.

O processo corre na 3.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra, da Comarca de Lisboa Oeste.

