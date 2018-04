África Nova espécie de morcego descoberta em Moçambique Por

Uma nova espécie de morcego foi descoberta no Parque Nacional da Gorongosa, no centro de Moçambique, anunciou hoje a instituição.

A descoberta foi publicada no “Zoological Journal of the Linnean Society” por um grupo liderado por academias da África do Sul, num artigo em que a espécie é batizada com o nome científico Rhinolophus gorongosae.

O mamífero “parece ocorrer apenas no Parque Nacional da Gorongosa e no Monte Mecula, nas proximidades”, anunciou a direção da área natural, em comunicado.

O estudo recorre a técnicas genéticas e morfológicas para demonstrar tratar-se de uma espécie diferente das populações vizinhas, possuindo “uma massa de apenas cinco gramas” e tornando-se assim “no menor morcego-de-ferradura de África”, acrescenta o parque.

O artigo identificou ainda duas novas espécies de morcego (Rhinolophus rhodesiae e Rhinolophus lobatus) no norte de Moçambique e noutras partes da África Austral, conclui.

O estudo eleva a contagem de espécies de morcegos em Moçambique para 71, dos quais 45 habitam no Parque da Gorongosa, onde nos últimos anos tem havido uma restauração da vida selvagem.

Depois de devastado pela guerra civil, uma parceria público-privada entre o Governo de Moçambique e a Fundação Carr foi estabelecida em 2008 para a gestão conjunta do parque.

A fundação é uma organização sem fins lucrativos dos EUA.

Em 2016, o Governo de Moçambique aprovou a prorrogação da parceria por mais 25 anos.

