Motores Nissan vence as 12 Horas de Sebring Por

A 66ª edição das 12 Horas de Sebring não ficou nada a dever a anos anteriores, com a indecisão a manter-se quase até ao fim, pois o Nissan DPi # 22 da ESM só se apossou da liderança a pouco mais de uma hora do final.

A colisão do Mazda DPi # 55 com pneus espalhados pela pista após a colisão do Cadillac Dpi # 90 da Spirit of Daytona – quando era tripulado por Tristan Vautier – numa barreira, acabou por ditar uma situação de bandeiras amarelas após a qual Pipo Dirani ficou na liderança. A partir dessa altura o brasileiro não mais deixou comando da corrida, dando à ESM e à Nissan uma vitória memorável.

Atrás de Dirani – que dividiu o protótipo # 22 com Johannes Van Oberbeek e Nicolas Lapierre -, terminou o melhor dos Cadillac, o Dpi # 10 da Wayne Taylor Racing, de Renger Van der Zande, Jordan Taylor e Ryan Hunter-Reay, enquanto no último lugar do pódio concluiram Felipe Nasr, Mike Conway e Eric Curran # 31 da Action Express Racing.

Infelizmente a colisão de João Barbosa com o Oreca # 38 de James French acabou por por um ponto final na prova do Cadillac # 5 com que o piloto do Porto, Filipe Albuquerque e Christian Fittipaldi venceram as 24 Horas de Daytona, com os dois portugueses a querem esquecer rapidamente este fim de semana e pensarem já na terceira prova do IMSA Sportscar, que terá como ‘palco’ o circuito urbano de Long Beach.

Quanto aos outros pilotos portugueses, o maior destaque vai para Álvaro Parente, que durante grande parte da prova ocupou uma posição de acesso ao pódio da classe GTD. Infelizmente o Acura NSX GT3 # 86 não conseguiria manter o mesmo desempenho na fase final da prova viria a perder terreno e a terminar no oitavo posto.

Depois da colisão inicial com o Lexus de Jack Hawksworth, o Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race, tripulado na altura por Daniel Serra, Pedro Lamy e os seus companheiros nunca mais conseguiram estar numa boa posição para discutir os lugares cimeiros dos GTD, sendo 12º da categoria.

Bryan Sellers, no Lamborghini Huracan GT3 # 48 da Paul Miller Racing foi o grande vencedor, juntamente com Madison Snow e Cory Lewis, diante de um Alessandro Balzan endiabrado, que na última hora de corrida conseguiu recuperar de quarto para segundo no Ferrari 488 GT3 # 63 da Scuderia Corsa, que dividiu com Cooper MacNeil e Gunnar Jeannette.

Em GTLM a Porsche chamou a si a vitória, através do RSR # 911 de Nick Tandy, Fred Makowiecki e Patrick Pilet, que bateram Alexander Sims, Connor de Phillipi e Bill Auberlen no BMW M8 GTE # 25, com Laurens Vanthoor, Gianmaria Bruni e Earl Bamber a completarem o pódio no Porsche RS # 912.

Classificação final

1º Derani/Van Overbeek/Lapierre (Nissan) 344 voltas

2º J.Taylor/Van der Zande/Hunter-Reay (Cadillac) + 12,427s

3º Curran/Conway/Nasr (Cadillac) + 53,075s

4º Bennett/Braun/Dumas (Oreca) + 1m16,328s

5º Hanson/Di Resta/Brundle (Ligier) + 1m30,732s

6º Bomarito/Tincknell/Pigot (Mazda) + 1 volta

7º Miller/Simpson/Goikhberg (Oreca) + 6 voltas

8º Jarvis/Nuñez/Rast (Mazda) + 10 voltas

9º Trummer/Alon/Paciatici (Oreca) + 13 voltas

10º Pilet/Mackowiecki/Tandy (Porsche) + 16 voltas