Namorada de Ronaldo emocionada com visita a crianças carenciadas

A namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, mostrou-se emocionada com uma visita à Nuevo Futuro, uma associação que se dedica a ajudar crianças carenciadas em Espanha.

“Hoje foi uma tarde dura, mas muito especial. Estive num dos centros do Nuevo Futuro, e pude ver com os meus próprios olhos o trabalho que levam a cabo os cuidadores e organizadores”, escreveu a modelo espanhola, numa publicação emocionada.

“Ver os meninos emocionados, contentes e felizes ao ver-me entrar… Começaram a abraçar-me, e tive que conter as lágrimas. Tive que ser forte por eles, para que eles me vissem bem, e não tornar as coisas mais difíceis”, explicou.

Num longo texto, Georgina revelou também ter-se sentido feliz e que, se pudesse, levaria todas as crianças para casa.

“No final da tarde, o nó na garganta, de tanta emoção, transformou-se em felicidade, e sai pela porta com um sorriso no rosto. Eles tocaram o meu coração, e eu os levaria a todos para casa”.

A visita foi tocante para a modelo espanhola que, na mesma publicação, fez questão de apelar à ajuda dos seus seguidores, através de “doações, sendo voluntários, tornando-se um parceiro colaborador, dando apoio escolar” ou “produtos para as casas”.

Veja as imagens.

