Desporto Montero para ‘acasalar’ com Bas Dost? Por

Fredy Montero poderá estar de regresso ao Sporting nesta reabertura do mercado de transferências.

De acordo com o jornal Record, o avançado internacional colombiano estará em Lisboa a negociar o contrato com os leões.

El avioncito poderá ter no horizonte leonino um contrato de época e meia.

A confirmar-se, será o regresso do colombiano que, nas últimas épocas, alinhou ao serviço do chineses do Tianjin Teda, e dos canadianos do Vancouver WhiteCaps.

De leão ao peito, Montero fez 94 jogos e apontou 37 golos.

Montero poderá assim ser o jogador pretendido por Jorge Jesus para “acasalar” com Bas Dost, termo usado pelo treinador do Sporting, após um jogo da Taça de Portugal frente ao Cova da Piedade, sobre a necessidade dos leões contratarem um avançado para apoiar Bas Dost.

Veja a carreira de Montero no último ano:

