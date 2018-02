Mensagens arrebatadoras enviadas por estudantes durante tiroteio em Flórida (com vídeo)

Nikaulus Cruz, antigo aluno do estabelecimento, agora com 19 anos, chegou ao local e instalou o pânico, disparando discriminadamente sobre os presentes.

Além das 17 mortes provocados, dezenas de pessoas ficaram feridas. Outras tantas, consumidas pelo terror, enviaram mensagens de desespero aos seus entes queridos.

Entre explicações para o sucedido, as palavras foram enviadas inundadas em sentimentos fortes, naturais para a situação de pânico vivido.

“Liga para as emergências, estão a disparar sobre as paredes. Adoro-te”, é apenas uma das mensagens reconstruídas no vídeo.