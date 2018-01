Marcelo estuda aumento de preços da EDP

Depois do primeiro-ministro, António Costa, acusar a EDP de manter “uma posição hostil” contra o Governo, foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciar sobre o assunto. O Presidente da República afirmou que o aumento dos preços da eletricidade pela EDP é uma matéria que está a estudar, podendo vir a pronunciar-se sobre a mesma.

A falar aos jornalistas na varanda do Palácio de Belém, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa comentou o aumento dos preços da eletricidade pela EDP no mercado livre.

“É uma matéria sobre a qual não me queria pronunciar já, uma vez que estou a estudá-la e a acompanhar o que se passa, porque ela é muito mais vasta e muito mais ampla. E quando tiver dados de facto para eventualmente me pronunciar, pronunciarei”, declarou o Presidente da República.

O chefe do Estado recusou ainda comentar a recente notícia do Observador, que dá conta de que o ministro das Finanças pediu bilhetes para assistir a um jogo do Benfica na bancada presidencial.