Marcelo diz que limpar florestas para prevenir incêndios é uma “causa nacional”

O Presidente da República afirmou este sábado, no Parque Nacional Peneda-Gerês, distrito de Braga, que a limpeza das florestas para a prevenção de incêndios é uma “causa nacional”.

“É uma causa nacional e esta proximidade da floresta e da importância da floresta é um salto qualitativo importante na nossa sociedade”, disse, citado pela agência Lusa.

Para Marcelo Rebelo de Sousa “é muito bom” que hoje exista “uma atenção e uma proximidade [à floresta] da parte dos portugueses, todos eles, que não houve no passado”.

Nesse sentido, o chefe de Estado reforçou o seu apoio “sem angústias, sem dúvidas e sem hesitações metafísicas”, e disponibilidade para com as medidas que o Parlamento decida tomar em termos de defesa da floresta e de prevenção de incêndios.

O Presidente da República sublinhou, no entanto, que uma parte do “país metropolitano vive noutra onda, não percebe tão bem a floresta”, mas que, agora, já começa a compreendê-la melhor.

Marcelo discursava no Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde se foi inteirar do trabalho feito e a decorrer para a proteção da floresta, nomeadamente a limpeza das matas.

Além do Presidente da República, também António Costa participou em iniciativas semelhantes, noutras zonas do país, em parecia com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

