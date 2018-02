Marcelo agradece a Passos por “governar num período muito crítico”

O Presidente da República deixou um elogio a Passos Coelho, na véspera do ainda líder do PSD deixar o cargo. “Deve-se-lhe agradecer a responsabilidade de governar o País num período muito crítico e muito difícil”, salientou Marcelo.

Numa conversa com os jornalistas à margem da visita à Acreditar — Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro (em Lisboa), o chefe de Estado comentou a mudança de liderança no PSD, que de amanhã a domingo reúne em Congresso para ‘trocar’ Passos Coelho por Rui Rio.

“Deve-se-lhe agradecer e à sua liderança, nomeadamente como primeiro-ministro, a responsabilidade de governar o País num período muito crítico e muito difícil”, afirmou Marcelo, frisando ter repetido a Passos Coelho o mesmo que lhe dissera “na viragem do ano”.

“As pessoas podem concordar ou discordar” da forma como o antigo primeiro-ministro governou durante o período da troika, “mas ninguém negará que foi a crise mais difícil que o País viveu desde o início da democracia e a revolução”.

Com Passos a passar o testemunho a Rui Rio, o Presidente aproveitou para desejar ao próximo presidente do PSD “todas as felicidades”.

“Se correr bem ao novo líder, isso significa que corre bem ao seu partido e corre bem à sua área política e, como eu defendo que é bom para Portugal e para a democracia haver uma área de Governo forte e uma área de oposição forte, é bom que corra bem ao novo líder PSD, porque isso é positivo para toda a democracia portuguesa”, justificou-se.

