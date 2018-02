Marc Marquez já começou a negociar renovação com a Honda

O Campeão do Mundo de MotoGP Marc Marquez revelou que já começou as negociações para renovar contrato com a Honda.

Quase todos os pilotos da disciplina máxima do motociclismo chegam o final dos seus contratos atuais esta temporada, e a especulação sobre transferências já começou. Maverick Viñales foi o primeiro dos pilotos oficiais a anunciarem os seus planos para 2019 no mês passado, quando assinou um novo contrato de dois anos para ficar na Yamaha.

Já Marquez manifestou o seu interesse em ficar na Honda, apesar do interesse de outras marcas, assumindo que a RC213V continuar a ser competitiva, depois de nos testes de Sepang ter confirmado que as negociações já começaram.

“Parece que todos os anos as renovações são mais rápidas. Comecei a falar com a Honda, a discutir algumas coisas, mas não tenho pressa. A minha prioridade foi começar a pré-época. Sinto-me confortável com a moto, vendo melhorias e confirmando que a equipa respondeu aos meus pedidos. Estou sempre focado em algo: quero sentir-me confortável e ver que a Honda continua a trabalhar”, explicou o Campeão do Mundo.

Para Marc Marquez há outras razões para querer manter-se na Honda: “Quando se muda de equipas é quando precisamos de motivação externa, sentir-nos melhores ou alcançar melhores resultados. Da minha parte não tenho falta de motivação e os resultados continuam a acontecer, por isso significa que não preciso de mudar. De momento apenas falei com a Honda. Sempre disse que a Honda tem prioridade em tudo porque é o que o meu corpo e coração dizem”.