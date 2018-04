Desporto Liga (31ªJ): Resumo CD Tondela 3-0 CD Aves (vídeo) Por

Apito final em Tondela! A equipa de Pepa venceu por 3-0 o CD Aves, com os golos a aparecerem todos no segundo tempo. Com este resultado, os tondelenses dão um passo importante na luta pela manutenção no escalão principal.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?