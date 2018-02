Leões devoraram caçador furtivo na África do Sul

Um caçador furtivo foi alegadamente devorado por leões numa reserva animal do nordeste da África do Sul.

De acordo com um porta-voz da polícia, citada pela agência France-Presse, o corpo do caçador foi descoberto, desmembrado, numa reserva privada de Hoedspruit, próxima do parque nacional Kruger, tendo a arma carregada ao seu lado.

“Suspeitamos que o homem estava a caçar ilegalmente quando foi atacado e morto por um grupo de leões, que devoraram praticamente todo o corpo, deixando apenas a cabeça e alguns pedaços de carne”, precisou.

Vários leões foram encontrados mortos, no ano passado, sem cabeça e com patas cortadas, provavelmente para serem utilizadas em produtos de medicina tradicional.

