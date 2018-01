Mundo Jóias que valem milhões roubadas do hotel Ritz, em Paris (com vídeo) Por

O prestigiado hotel Ritz, em Paris, foi assaltado ao final da tarde de hoje. Cinco homens partiram as vitrinas e levaram jóias avaliadas em milhões de euros.

A polícia realizou três detenções, logo após o assalto, por “equipas locais” que se encontravam na praça Vendôme.

Eram cerca das 18h30 (menos uma em Portugal) quando cinco homens quebraram as vitrinas do hotel Ritz, montra preferida de célebres joalheiros para exposição de peças valiosas.

Os assaltantes, que estavam munidos de armas de fogo e de machados, levaram várias jóias, com as primeiras estimativas a apontarem para um valor superior a quatro milhões de euros.

Ao aperceber-se do incidente, um funcionário conseguiu encaminhar os hóspedes que se encontravam no bar para dentro da cozinha, trancando a porta.

Na sequência do assalto, a rua Cambom, nas traseiras do hotel, foi encerrada pela polícia, de acordo com um jornalista da AFP.

Nas redes, já circulam imagens dos instantes que se seguiram ao assalto.

