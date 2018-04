Desporto João Sousa subiu ao 64.º lugar da classificação do ténis mundial Por

O português João Sousa, que na semana passada chegou às meias-finais do torneio de Marraquexe, subiu hoje seis posições na classificação do ténis Mundial, ocupando o 64.º lugar, numa tabela liderada pelo espanhol Rafael Nadal.

Sousa, que tem como melhor classificação no ‘ranking’ o 28.º lugar, falhou no sábado a presença na final do torneio ATP 250 de Marraquexe, ao perder por duplo 6-4 com o espanhol Pablo Andújar.

A tabela, que não sofreu alterações no ‘top 10’, continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal, que segue com mais 100 pontos do que o suíço Roger Federer, segundo, que já fez saber que não jogará os torneios de terra batida.

Na terceira posição, a quase 4.000 pontos do líder, segue o croata Milan Cilic.

No ‘ranking’ feminino, liderado pela romena Simona Halep, não se registaram alterações no ‘top-10’.

Michelle Larcher de Brito mantém-se como a melhor portuguesa, na posição 423.