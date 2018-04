Desporto João Sousa com entrada direta no torneio de pares do Estoril Open Por

O tenista português João Sousa teve entrada no quadro de pares do Estoril Open e vai fazer equipa com o argentino Leonardo Mayer, anunciou hoje a organização da prova, em comunicado.

“João Sousa entrou diretamente na prova, onde fará equipa com o argentino Leonardo Mayer, graças ao ‘ranking’ de singulares, que pode ser utilizado se for melhor do que o de pares – no conjunto, os ‘rankings’ de Mayer (46.º) e de Sousa (64.º) permite-lhes figurar como a quinta melhor dupla”, lê-se no comunicado.

As inscrições para o torneio de pares terminaram na segunda-feira, com Sousa a garantir a entrada direta, tal como aconteceu na competição de singulares.

O neozelandês Michael Venus, que venceu o título em 2017 na companhia de Ryan Harrison, vai também competir no Estoril, mas desta vez com o sul-africano Raven Klaasen.

A organização revelou também que já não há bilhetes disponíveis para os dias 01, 05 e 06 de maio e que “várias outras sessões estão perto de esgotar”.

A quarta edição do Millennium Estoril Open vai ser disputada entre 28 de abril e 06 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, com a fase do ‘qualifying’ a decorrer nos dois primeiros dias.

