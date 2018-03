Mundo Mães e filhos com síndrome de Down num vídeo arrebatador Por

Cinquenta mães e igual número de filhos, crianças com síndrome de Down, são protagonistas de um vídeo que conquistou o mundo. É apenas uma cantiga de amor e ‘apenas uma cantiga de amor’ é tudo… Veja as imagens.

Nesta quarta-feira feira celebrou-se o Dia Mundial do Síndrome de Down e para assinalar a efeméride 50 mães de meninos com aquela doença participaram numa espécie de car pool, interpretaram o tema ‘A Thousand Years’, de Christina Perri.

Uma iniciativa que ganhou dimensões porventura inesperadas, apesar da beleza do ato e da genialidade da ideia.

Estas supermães cantaram a mensagem do amor incondicional pelos filhos, num gesto que sensibilizou outras supermães, que são sempre supermães, independentemente da condição dos filhos.

São 50 mães, 50 filhos, um cromossoma a mais e um amor incondicional.

Veja o vídeo:

