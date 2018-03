Desporto Itália adota Boxing Day e fecho antecipado do mercado Por

A próxima edição do campeonato italiano vai assinalar a implementação de novas regras no que toca à calendarização dos encontros e ao mercado de transferências.

A ‘Serie A’ de 2018-2019 vai conhecer novidades no que ao calendário e mercado diz respeito. As alterações, aprovadas esta segunda-feira, dão conta da implementação do Boxing Day, à semelhança da Premier League.

Dessa forma, o campeonato italiano terá jogos a 22, 26 e 29 de dezembro, parando apenas no Ano Novo, ao contrário da Premier League, que mantêm a tradição.

No que diz respeito ao mercado de transferências, os clubes italianos ficarão impedidos de realizar contratações a 18 de agosto, precisamente um dia antes do arranque da competição. A janela de transferências de inverno segue a mesma linha, encerrando no dia 19 de janeiro, na véspera do recomeço.

Esta é uma medida há muito defendida por vários treinadores um pouco por todo mundo, que defendem ser prejudicial o mercado continuar aberto quanto a competição já se encontra em andamento.

