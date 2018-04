Desporto Inácio defende Bruno de Carvalho e fala no “maldito Facebook” Por

Augusto Inácio veio a público elogiar o amigo Bruno de Carvalho. O antigo dirigente verde e branco discorda da forma como o presidente leonino comunicava no Facebook mas lembra que o líder já fez em Alvalade “coisas extraordinárias”.

“Eu sou amigo de Bruno de Carvalho”, começa por deixar claro, no programa ‘Entrelinhas’ da TSF.

Depois, Inácio, que chegou a desempenhar funções na estrutura leonina na presidência de Bruno de Carvalho, não tem problemas em admitir que o Facebook de Bruno de Carvalho tem sido “uma desgraça”.

“Claramente que não estou de acordo com o que o Bruno fez, com os posts no maldito Facebook, que tem sido uma desgraça… (…) Retirando a comunicação, só quem não o conhece: tem qualidades fantásticas para ser presidente. Ele fez coisas no Sporting extraordinárias.”

Augusto Inácio salienta ainda que, apesar da amizade que tem com o presidente do Sporting “não quer dizer que concorde com tudo o que faz”.

“O amigo não diz sim a tudo, o amigo é aquele que também diz que as coisas não estão bem.”

Bruno de Carvalho tem estado no centro da polémica, sobretudo na última semana, depois de ter feito críticas à equipa de futebol, na sequência da derrota contra o Atlético de Madrid, em partida da Liga Europa.

Posteriormente, recorde-se, os jogadores fizeram um comunicado a repudiar as críticas do dirigente leonino, que decidiu aplicar processos disciplinares a grande parte do plantel.

Estes processos foram, entretanto, anulados mas a situação de tensão em Alvalade prossegue, nesta altura, com a continuidade de Bruno de Carvalho à frente dos destinos do clube a ser colocada em causa.

6 PARTILHAS Partilhar Tweetar