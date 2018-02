Motores Hyundai melhora i20 R5 Por

Ainda com apenas alguns meses de vida na competição, o Hyundai R5 tem vindo a denotar alguns problemas de juventude, apesar do seu potencial.

Se nos pisos de asfalto a nova ‘arma’ da marca coreana para o WRC2 e para os vários campeonatos nacionais por esse Mundo fora tem-se mostrado competitiva, os responsáveis pela Hyundai Motorsport estão cientes de que têm de continuar o desenvolvimento do carro para as provas de terra.

Foto: Ricardo Cachadinha

Para já os engenheiros da estrutura sediada em Alzenaud debruçaram-se no motor, melhorando-o ao nível da admissão e do mapeamento da eletrónica. A abertura variável das válvulas e o mapeamento conferem mais potência ao motor 1.6 turbo, uma maior resposta do acelerador e um ALS aperfeiçoado.

Mas estes ‘upgrades’ – que serão fornecidos a partir de 1 de março – não serão os únicos que o i20 R5 vai receber futuramente, mas são aqueles que estão garantidos após os testes que a Hyundai Motorsport tem vindo a efetuar, pensando nos seus clientes de competição.

Andrea Adama, o responsável pelo departamento que fornece os R5 da Hyundai Motorsport, diz que a estrutura de Alzenau se esforça continuamente para melhorar o i20, num “ritmo acelerado”, pois a demanda assim o exige: “Estas últimas melhorias são as mais importantes que fizemos desde a apresentação do carro, e vão permitir aos nossos clientes competir pela vitória nos ralis e campeonatos nacionais por todo o mundo. Nesta temporada os nossos clientes estão a competir numa grande variedade de campeonatos, como tal temos de assegurar a continuação dos nossos esforços para que esses mesmos clientes mantenham o seu ritmo nas mais diversas condições”.