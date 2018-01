Motores Hyundai mais ambiciosa para 2018 Por

A equipa Hyundai apresentou o seu programa para o Campeonato do Mundo de Ralis 2018, onde as suas ambições vão para lá das quatro vitórias conseguidas na época anterior. Os títulos de pilotos e construtores são objetivos assumidos pela equipa liderada por Michel Nandan, que volta a apostar forte em Thierry Neuville, e acrescenta Andreas Mikkelsen a uma formação onde Dani Sordo e Hayden Paddon terão agora um programa parcial.

Depois de uma época dominada por Sebastien Ogier e a M-Sport, a intenção da equipa sediada em Colónia é claramente bater o francês e a formação de Malcom Wilson, que este ano volta a receber apoio oficial da Ford.

“Abordamos a nossa quarta temporada no WRC com uma grande motivação e ambições ainda mais elevadas na luta pelo título nos campeonatos de pilotos e de construtores. Estivemos próximos em 2017, mas devemos reconhecer que foi um pouco curto em termos de performances e regularidade. Esperamos retificar isso esta época. Com a estabilidade do regulamento temos as fundações do ano passado para o conseguir”, afirma Michel Nandan.

Se Andreas Mikkelsen justifica a sua participação a tempo inteiro no campeonato, o seu desempenho na Austrália faz pensar em ‘voos mais altos’ esta temporada, num contraste com Thierry Neuville, que apesar de ganhar ralis somou também muitos abandonos. O belga está por isso disposto a alterar esse registo: “Falhamos o título no ano passado, mas temos numerosas coisa a celebrar. Queremos estar na luta e conseguimo-lo em várias provas, o que nos dá uma motivação para fazer melhor em 2018. Devemos ser cada vez mais fortes a cada ano que passa. Para esta quinta época acredito que chegou a altura para brilharmos, embora saibamos que os nossos adversários são difíceis de bater”.

Em relação a Dani Sordo e Hayden Paddon, o espanhol inicia a sua campanha em Monte Carlo (25 a 28 de janeiro), enquanto o neozelandês só o fará na Suécia (15 a 18 de fevereiro). A partir daí os dois alternam a bordo do terceiro Hyundai, consoante a prova seja em asfalto ou de terra.