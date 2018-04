Motores Henrique Chaves o mais rápido nos testes do ELMS em Paul Ricard Por

Apesar de se estrear este ano na disciplina, Henrique Chaves já faz falar de si na disciplina ao ter sido o mais rápido nas cinco sessões de testes do European Le Mans Series.

O jovem piloto português conseguiu uma volta em 1m41,018s nos testes que se realizaram durante 17 horas no traçado do Castellet, e que se destinam a preparar o arranque da competição que arranca no próximo fim de semana na pista do sul de França.

Henrique Chaves, que tripula um dos protótipos da AVF mostrou-se orgulhoso com a marca obtida, mas simultaneamente consciente de que ainda há muito trabalho a fazer: “Foi um resultado muito bom para quem se estreia no Campeonato como é o meu caso e da própria equipa. É o indicador de que estamos a trabalhar no caminho certo e isso deixa-nos muito satisfeitos. Serve de motivação adicional para o início da temporada”.

“Foram dois dias muito bons em termos de trabalho e adaptação mas temos a expectativa de continuar a melhorar sobretudo em consistência de corrida. Já percebemos que somos rápidos numa única volta mas temos de ser constantes. Há trabalho a fazer nessa área mas também ao nível do tráfego. É uma realidade nova para mim e para o meu companheiro de equipa”, referiu o piloto lisboeta.

“Em resumo, foi muito bom ser o mais rápido nestes dois dias mas queremos sê-lo também em prova e isso irá exigir muito trabalho e dedicação”, concluiu Henrique Chaves, que divide o Dallara P217 Gibson da AVF com o russo Konstantin Tereschenko.