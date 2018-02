Haas é a primeira equipa a revelar o seu novo F1

A Haas tornou-se esta quarta-feira a primeira equipa a desvendar as primeiras imagens do seu monolugar para a temporada 2018 da Fórmula 1; o VF-18.

Juntamente com a Force India a equipa norte-americana era uma das duas formações que não tinha avançado com uma data para a apresentação do novo carro, mas fê-lo agora ‘online’, mostrando o VF-18, que já integra o famigerado halo, dispositivo tornado obrigatório a partir da próxima temporada.

Gunther Steiner, o diretor da equipa de Kannapolis, refere que a decoração é um regresso ao design escolhido para o primeiro F1 da Haas, e que o carro foi desenvolvido tendo em mente a existência do halo: “A aerodinâmica implicou muitos estudos e os projetistas tiveram de trabalhar bastante para modificar o chassis de modo a que o halo pudesse suportar as cargas prescritas pelo regulamento. O peso mínimo do carro aumentou por causa do halo, e tem um centro de gravidade mais elevado devido à posição do dispositivo. Mas toda a gente está no mesmo ‘barco”.

“Os regulamentos mantiveram se estáveis entre 2017 e 2018, por isso o VF-18 é uma evolução do nosso carro do ano passado. É menos uma questão de reinvenção mas mais de refinamento. Vêm-se elementos que tínhamos no ano passado no carro deste ano. O nosso carro de 2017 já era bom, mas queremos sempre tirar o melhor partido do que aprendemos, e foi isso que pretendíamos mudar em 2018. Fizemos um carro o mais leve possível de modo a comportar mais lastro. Somos capazes de fazer um trabalho melhor com mais peso nos sítios em que queremos”, destacou Steiner.