Fórmula 1 Haas é a primeira mostrar o seu novo F1 Por

A Haas tornou-se hoje a primeira equipa a revelar o seu novo monolugar para a próxima temporada de Fórmula 1.

Embora a equipa norte-americana deva fazer a apresentação do VF-20 no próximo dia 19 no ‘paddock’ de Barcelona a verdade e que publicou já na internet as primeiras imagens do monolugar para este ano.

A ‘arma’ com que Romain Grosjean e Kevin Magnussen querem fazer esquecer a dececionante época vivida em 2019, distingue-se desde logo pela sua cor, pois o branco contrasta com o cinza escuro e o vermelho da temporada passada.

“É sempre entusiasmante ver o desenvolvimento de um novo F1 e não tem nada para duvidar. O VF-20 deve proporcionar os resultados que o seu antecessor não conseguiu”, declarou Gunther Steiner a propósito.

O chefe da Haas salientou também: “Com um regulamento mais estável para 2020 foi-nos possível melhorar a compreensão do carro e termos tempo para encontrar soluções no design do VF-20. O ano passado foi um passo atrás, que ninguém imaginava, mas aprende-se sempre com este género de situações. Cada indivíduo no seio da equipa teve de se olhar ao espelho e perceber como fazer melhor”.

Já o patrão da equipa explica que o visual do novo carro tem mais a ver com a identidade da Haas. “Estou contente que o carro volte a uma decoração mais familiar para a Haas. Honestamente espero que o VF-20 nos permita regressar à forma que tínhamos em 2018, quando terminamos na quarta posição do campeonato. É importante para mim estarmos regularmente na batalha pelos pontos”, frisou Gene Haas.