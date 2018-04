Desporto “Gostava de estar 20 anos num clube”, confessa Jorge Jesus Por

Na conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Boavista, Jorge Jesus confessou que gostaria de passar 20 anos num só clube – à semelhança de Arsène Wenger, no Arsenal – e assumiu como gostaria de ser recordado quando terminar a carreira.

Instado a comentar a saída de Wenger do comando técnico do Arsenal, onde esteve mais de 20 anos, Jorge Jesus confessou que, à imagem do francês, gostaria de passar mais de duas décadas num clube.

“Teve uma carreira invejável. Gostava de estar num clube 20 anos, é sinal de muito trabalho. No final de cada época os administradores acharam que ele tinha competência para continuar”, assumiu Jesus.

No seguimento da resposta, o técnico dos leões foi questionado sobre como gostaria de ser recordado quando deixasse o futebol.

“O primeiro é os jogadores que trabalharam comigo, saber que acrescentei aquilo que outros não acrescentaram, trouxe algumas coisas inovadoras para o futebol e depois, como é óbvio, ganhar títulos.”

“Como já sou pelos meus ex-jogadores, que todos eles até agora acham que sou um treinador diferente de todos os que tiveram e que trouxe coisas novas ao futebol, algumas coisas importantes. Claro que depois o ganhar competições também é importante, mas para mim é o terceiro. O primeiro é os jogadores que trabalharam comigo, saber que acrescentei aquilo que outros não acrescentaram, trouxe algumas coisas inovadoras para o futebol e depois, como é óbvio, ganhar títulos”.

Sobre o jogo frente ao Boavista, Jesus considera que será “duro e muito competitivo, frente a um adversário com jogadores tecnicamente capazes e muito forte do ponto de vista competitivo”. “O jogo será difícil. Depois, se se torna ou não mais fácil, depende da competência dos jogadores do Sporting”.

O técnico leonino considerou ainda que só se sentiria “satisfeito plenamente” se conseguir ganhar os três troféus: Taça da Liga, Taça de Portugal e Campeonato.

“Se ganhar dois não é mau. Mas pleno, bom, excelente, seria ganhar os três”, assumiu.

