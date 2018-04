Desporto Fiorentina homenageia Astori igualando recorde com 58 anos Por

A Fiorentina registou uma marca histórica, em jeito de homenagem a Davide Astori, o capitão encontrado morto antes de um jogo. Os ‘viola’ alcançaram um feito que já tinha 58 anos.

No sábado, a Fiorentina venceu no Olímpico de Roma, alcançando o sexto triunfo… nos seis jogos que disputou após a morte do capitão.

Depois de superar o Chievo, na primeira vez que jogou sem Davide Astori, a Fiorentina derrotou consecutivamente Benevento, Torino, Crotone, Udinese e agora a Roma.

Há 58 anos que os ‘viola’ não somavam seis triunfos seguidos.

Na Serie A, esta sequência de sucesso está a ser interpretada como a melhor homenagem ao malogrado capitão.

E a Fiorentina já está no sétimo lugar, a lutar por uma presença nas provas europeias.

Na madrugada do domingo, após o êxito em Roma, a receção à equipa foi apoteótica, com os fãs a cantarem o nome de Astori. Veja.





