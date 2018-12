Desporto “Naquele dia acordei com o corpo vazio, um sentimento que nunca tive”, diz mãe de Davide Astori Por

Anna e Renato Astori, pais de Davide Astori, falaram pela primeira vez com a imprensa italiana desde a morte do jogador da Fiorentina. “Naquele dia acordei paralisada. Eu não sabia de nada, mas ao mesmo tempo era como se soubesse tudo”, disse Anna.

A vida da família Astori mudou tragicamente em março deste ano, quando Davide morreu subitamente, em Udine.

A figura de Davide continua na casa da família, onde o tempo custa a passar. Anna e Renato, os pais, falaram pela primeira vez à imprensa italiana, aqui reproduzidos pelo jornal Record.

“Naquela manhã o meu marido e eu planeámos ir à missa e depois votar, mas eu acordei com os braços paralisados, com frio, com o corpo vazio, com um sentimento que nunca tive na vida. Eu não sabia de nada, mas ao mesmo tempo era como se soubesse de tudo”, conta a mãe.

Anna explica que é nos filhos e na neta, filha de Davide, que encontra a força para continuar. Diz que o capitão da Fiorentina não está debaixo da terra nem no céu, mas “no quarto, a brincar com os irmãos”.

“Francesca [esposa de Astori] é uma mãe com uma força inexplicável”, conta, também orgulhosa da pequena Vittoria, a neta.

“No outro dia o avô estava a folhear a ‘Gazzetta dello Sport’ e havia uma foto do Pasqual a abraçar o Davide. A Vittoria sorriu e disse calmamente ‘é o meu pai'”.

A morte do jogador aconteceu devido a um problema cardíaco, o que leva Anna a procurar respostas.

“Quero saber porquê. (…) Quero que não volte a repetir-se, não quero que nenhuma mãe passe por aquilo que estou a passar. (…) Não quero que o sacrifício do meu Davide tenha sido em vão”, acrescenta.