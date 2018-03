Motores Filipe Albuquerque resignado com a falta de sorte em Sebring Por

Depois de ter lutado bastante para recuperar da sétima posição em que partiu para as 12 Horas de Sebring, Filipe Albuquerque acabou desiludido com o abandono abrupto da sua equipa devido a um acidente quando João Barbosa estava ao volante do Cadillac DpPi # 5.

O ritmo demonstrado, quer por Albuquerque, quer por Barbosa e Christian Fittipaldi fazia antever um resultado positivo para os vencedores das recentes 24 Horas de Daytona. Infelizmente João Barbosa acabou por ser surpreendido com o Oreca # 38 de James French atravessado à entrada das boxes no momento em que o piloto português ali se dirigia para mais um ‘pit-stop’.

Os danos no Cadillac # 5 da Action Express Racing foram de tal monta que acabaram por custar 20 voltas, ‘afundando’ a equipa na classificação, onde foi apenas a 16ª classificada. Uma grande desilusão para Filipe Albuquerque, para quem o começo da prova até foi bastante positivo: “Saímos de sétimo lugar da grelha e no início da prova não estávamos com um bom andamento mas há medida que a corrida decorria e a pista melhorava fomos ganhando posições e a rodar no grupo da frente”.

“As coisas estavam-se a compor. Mas depois estivemos envolvidos em alguns toques e o último foi decisivo para este resultado. Um adversário cortou completamente a trajetória do João e envolveram-se num toque que danificou consideravelmente o Cadillac. A equipa fez o que pode para voltarmos à pista, mas já não podíamos fazer grande coisa, a não ser levar o carro até ao final. Foi uma pena mas as corridas são mesmo assim. Agora é levantar a cabeça e pensar na próxima em Long Beach e recuperar os pontos perdidos”, contou ainda o piloto de Coimbra, que já pensa na terceira prova do IMSA Sportscar.