Desporto Fernando Madureira lamenta descida de divisão do Canelas Por

O Canelas desceu de divisão e Fernando Madureira, um dos mais mediáticos jogadores do emblema de Vila Nova de Gaia, lamentou a queda de escalão da formação nortenha.

“A vida por vezes é injusta, mas é o que é”, começou por escrever Fernando Madureira, em mensagem deixada nas redes sociais.

Aos sócios e simpatizantes do Canelas, Madureira deixou ainda uma garantia do esforço realizado pelo grupo de trabalho.

“Tudo fizemos para nos mantermos nesta divisão ,mas não foi possível!”

Na mensagem, o avançado do Canelas, que também é líder da claque Superdragões, afeta ao FC Porto, deixou ainda um agradecimento aos que “lutaram até a última gota de sangue pelo objetivo”.

O Canelas terminou a serie B do Campeonato de Portugal na 11.ª posição, finalizando com igual número de pontos do Coimbrões.

Porém, o Canelas perdeu no confronto direto com o emblema vizinho.

