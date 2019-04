Desporto Vídeo: A frustração de Fernando Madureira em frente ao plantel do FC Porto Por

A divisão de pontos conquistada pelo Rio Ave frente ao FC Porto no Estádio do Arcos, com dois golos já dentro dos últimos 10 minutos de jogo, fez disparar a fúria dos adeptos que estavam nas bancadas.

Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, foi captado através da própria bancada, num momento de frustração e revolta para com a comitiva azul e branca, tendo inclusive atirado a camisola para o campo e proibido que os restantes adeptos aplaudissem os jogadores.

As imagens, que circulam nas redes sociais, contêm linguagem imprópria.

Recorde-se que no final do encontro, Sérgio Conceição enfrentou a contestação dos adeptos e, já na conferência de imprensa, assumiu que se for necessário “faz as malas e vai embora”.

