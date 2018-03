Desporto FC Porto empata em Liverpool Por

O FC Porto despediu-se da Liga dos Campeões com um empate em Liverpool, sem golos, e uma exibição que não fez esquecer a humilhante derrota na primeira mão.

Sem hipóteses de passarem aos quartos de final, depois da goleada por 0-5, os dragões apresentaram-se na cidade dos Beatles com a missão de “dignificar o clube”, como instruiu Sérgio Conceição.

Mas o que se viu em campo foi um FC Porto amorfo, sem capacidade para chegar à área do Liverpool.

Verdade seja dita que a equipa inglesa não esteve muito melhor.

Ainda assim, foi o Liverpool quem dispôs de (bastantes) mais e melhores oportunidades para chegar ao golo, valendo mesmo ‘San Iker’ Casillas para evitar males maiores, já com a partida bem perto dos 90 minutos.

A preocupação principal de ambas as equipas foi evitar choques e lesões musculares, uma vez que a temporada caminha para o final e, no caso portista, a aposta principal é o campeonato.

Um destaque para as opções de Sérgio Conceição, que chamou o jovem Bruno Costa, da equipa B, ao onze.

André André e Waris foram as outras novidades, com Diogo Dalot a manter-se firme no lado esquerdo da defesa.