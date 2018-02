Desporto FC Porto: Corona operado, Alex Telles em tratamento a entorse Por

O FC Porto divulgou hoje o boletim clínico, com dois casos em destaque, dado que resultam do encontro de ontem, diante do Estoril. Corona fraturou um dedo da mão esquerda e foi operado com sucesso, enquanto Alex Telles “contraiu uma entorse de grau um no joelho esquerdo e fará tratamento conservador à lesão”.

“O avançado mexicano foi operado com sucesso à fratura de um dedo da mão esquerda pelo Dr. Miguel Trigueiros, no Hospital de Santa Maria, no Porto”, revela o clube.

Já Alex Telles, que sofreu uma entorse, escapa a cirurgia. Os tempos de paragem previstos não foram divulgados pelos dragões, mas é certo que ambos ficarão fora do próximo embate para o campeonato, em Portimão.

“No boletim clínico portista constam mais três nomes: Ricardo (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (tratamento e trabalho de ginásio) e Aboubakar (treino condicionado e trabalho de ginásio)”, revela o FC Porto.

O plantel regressa ao trabalho amanhã, em Lagos, para preparar o encontro com o Portimonense, que se joga no domingo.