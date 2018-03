Nas Notícias “Falta-lhe muito para ser um estadista”, diz Cristas sobre primeiro-ministro Por

Assunção Cristas espera que após as próximas eleições legislativas o CDS-PP consiga ser uma “alternativa” à governação de esquerda. Sobre o tom crítico ao trabalho de António Costa, Cristas sublinha a “seriedade” e “afinco” que empresta ao seu trabalho e revela que o primeiro-ministro não é um estadista.

“Queremos ir sozinhos porque é a melhor maneira de contribuir para os tais 116 deputados e para termos uma alternativa de centro-direita no país”, salientou a líder do CDS-PP, ainda que desafie Rui Rio a explicar o que pensa sobre uma eventual coligação.

Quanto ao trabalho de António Costa, Cristas ‘torce o nariz’.

“Faço uma avaliação muito crítica da atuação do governo, e muito crítica, em muitos casos, do primeiro-ministro”, refere Cristas, mencionando “os incêndios” como o “ponto mais alto”.

“Não preparou a época mais difícil, não retirou lições de Pedrógão e não evitou outubro. Reagiu muito mal à tragédia”, revelou, em entrevista ao Jornal de Notícias (JN).

“Falta-lhe muito para ser um estadista”, diz sobre António Costa.

Perante este cenário, Assunção Cristas espera ter a confiança dos portugueses por via dos votos e deixa claro que empresa “seriedade” aos projetos que executa.

“Trabalho com afinco e seriedade. Se isso incomoda o PM e o leva para outro tipo de tom, é com ele”, explicou a líder do CDS-PP, partido que terá um congresso no próximo final de semana.

A reunião dos centristas terá lugar em Lamego.

