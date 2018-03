Mundo Facebook apanhado no escândalo da eleição de Trump Por

Uma falha de segurança no Facebook terá sido aproveitada para ompulsionar a candidatura de Trump em 2016. As autoridades europeias estão preocupadas e exigem explicações de Zuckerberg.

A Cambridge Analytica, uma empresa do Reino Unido, terá acedido e usado indevidamente dados de mais de 50 milhões de contas do Facebook, em 2014.

Com essa informação, a empresa terá criado um programa para prever as decisões dos eleitores, que terá sido usado para promover a candidatura republicana à Casa Branca em 2016, ajudando à vitória de Donald Trump.

O escândalo da suposta falha de segurança do Facebook ganhou tanta dimensão que hoje o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, anunciou a chamada de Mark Zuckerberg, o fundador e administrador executivo da rede social, para se explicar aos eurodeputados.

“Convidámos Mark Zuckerberg para vir ao Parlamento Europeu porque o Facebook precisa de clarificar, diante dos representantes de 500 milhões de europeus, que os dados pessoais não são usados para manipular a democracia”, justificou o italiano.

Ontem, Tajani já tinha deixado um aviso a Zuckerberg, com outra mensagem que publicou no Twitter: “As alegações de uso indevido de dados de utilizadores do Facebook é uma inaceitável violação dos direitos de privacidade dos cidadãos”.

O caso motivou também uma investigação por parte das autoridades britânicas e dos EUA.

