Ex-autarca do PS teria vida de luxo com a Câmara a pagar

A deputada socialista Joana Lima, ex-presidente da Câmara da Trofa, está acusada de peculato por viver uma luxo à custa da autarquia, avança hoje o Observador.

Entre os exemplos indicados no despacho de acusação, citado pelo jornal, está uma deslocação a Lisboa, a 28 de novembro de 2012, para participar num fórum da RTP.

Nessa noite, Joana Lima ficou no Marriott Hotel. A estadia (191 euros) da autarca da Trofa foi paga através do cartão de crédito de uma empresa municipal, não pelo orçamento municipal para fins de representação.

No entanto, a agora deputado terá depois cobrado ao município 50,20 euros de ajudas de custo.

O despacho refere outras dormidas e refeições em restaurantes de luxo, como Bica do Sapato, Doca Peixe e Olivier Avenida.

As despesas eram pagas com cartões de crédito de entidades municipais (Câmara ou empresas), mas Joana Lima cobrava sempre ajudas de custo, frisou o Ministério Público.

A ex-autarca socialista está agora acusada dos crimes de peculato, abuso de poder e violação de normas de execução orçamental.

“A arguida aproveitou-se das funções de presidente da Câmara da Trofa” para receber 1511,48 euros em ajudas de custo, mesmo sabendo “que tais deslocações não implicaram para si qualquer gasto”, indica o despacho.

Essas ajudas de custo são inválidas, no entender do Ministério Público face às outras despesas (totalizando 6450 euros) pagas com dinheiro da autarquia.

“Estou de consciência tranquila”, reagiu Joana Lima, citada pelo Observador, recusando alongar-se nos comentários enquanto decorre o processo.

