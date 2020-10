Nas Notícias Câmara da Trofa acusada de gastar quase 75 mil euros em chamadas para concurso da RTP Por

O Bloco de Esquerda (BE) da Trofa acusou a autarquia, liderada pela coligação PSD/CDS, de ter gastado “quase 75 mil euros” em chamadas telefónicas para um concurso televisivo.

Essas chamadas, segundo a concelhia bloquista, foram efetuadas para “promoção da tradição dos Santeiros do Coronado” no concurso das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ promovido pela RTP.

A tradição ligada aos artesãos de São Mamede do Coronado, acabaria por ganhar o concurso, em setembro.

O vencedor e os finalistas foram definidos por sistema de votações através de chamadas telefónicas, com um custo de “0,60 euros + IVA”, de acordo com o regulamento publicado no portal online do programa.

“Estando Portugal e a Trofa a viver um período de pandemia sem precedentes, onde o futuro é de uma completa incerteza”, os quase 75 mil euros gastos pela Câmara da Trofa são “um insulto deste executivo a todos os trofenses”, frisou a concelhia bloquista, citada pela Lusa.

“Centenas de famílias do nosso concelho estão a viver um período de dificuldades sem igual. O BE da Trofa considera este gasto com chamadas telefónicas totalmente desnecessário, mais que uma má despesa, um insulto deste executivo a todos os trofenses”, adiantou ainda o partido, classificando a medida como “abjeta e vergonhosa”.

Em comunicado, os bloquistas da Trofa salvaguardam compreender “a necessidade de promoção do concelho”, mas acusam o executivo liderado por Sérgio Humberto de fazer “batota”.

“Promoção do concelho: nada contra. Mas esta ‘batota’ (…) em nada dignifica a Trofa e muito menos os Santeiros do Coronado. Este custo do ‘orgulho trofense’ num período de pandemia é demasiado elevado, abjeto e vergonhoso”, frisou o BE local.

A agência Lusa salientou que não obteve resposta aos pedidos de esclarecimento feitos junto da Câmara da Trofa.