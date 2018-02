Nas Notícias Escolhas de Rio não são apoiadas por mais de um terço dos delegados Por

A lista de Rui Rio à Comissão Política Nacional (CPN) foi eleita com 65 por cento dos votos dos delegados do congresso, o que significa que mais de um terço dos que votaram fizeram-no em branco ou sob a forma de voto nulo, não apoiando as escolhas do novo presidente do partido.

É já considerado um dos piores resultados de sempre, com apenas 476 fotos a favor, 190 em branco e 69 nulos. No total, 259 delegados não confiam nas escolhas de Rio para a direção do partido.

Há que registar, também, uma elevada taxa de abstenção – 23 por cento – com apenas 735 delegados a votarem para a Comissão Política Nacional, de um total de 958 inscritos.

Nas últimas eleições diretas do PSD, Passos Coelho tinha conseguido 79,8 por cento em 2016 e, dois anos antes, foi eleito com 85 por cento dos votos.

Recuando até 2010, o antigo presidente dos sociais-democratas teve 87,2 por cento, um número que subiu para 88 por cento em 2012.

Pedro Santana Lopes revelou, no entanto, que “com a insatisfação que havia esperava um bom bocado pior”.

“No que respeita à votação para a lista do Conselho Nacional, confesso-lhe que sendo o melhor resultado de listas para o Conselho Nacional desde que eu pude conferir, com listas conjuntas ou sem listas conjuntas, confesso que estou bastante contente. Com a insatisfação que havia esperava um bom bocado pior”, sublinhou.

