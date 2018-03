Nas Notícias Engraxador de sapatos corre Portugal para alertar para a atividade e homenagear bombeiros Por

Um engraxador de sapatos está a percorrer o país de norte a sul para alertar para uma atividade que está a desaparecer e homenagear os bombeiros voluntários portugueses.

Carlos Nunes tem 46 anos, metade deles enquanto engraxador. O risco de desuso da profissão levou-o a percorrer as capitais de todos os distritos de Portugal, numa missão que, além de alertar para esse facto, pretende reivindicar a criação do ‘Dia Nacional do Engraxador’ e homenagear os bombeiros voluntários portugueses.

Conta a agência Lusa que o engraxador natural de Tavira instalou-se, esta segunda-feira, no quartel dos Bombeiros da Cruz Branca, em Vila Real, para engraxar as botas dos operacionais.

Após uma semana marcada por incêndios mas essencialmente pela neve, as botas de Pedro Guedes estavam sujas. O bombeiro louvou a iniciativa de ‘Carlinhos’, como é conhecido, e recordou uma atividade que não existe na cidade transmontana.

É exatamente esse o propósito de Carlos Nunes que, de ‘material às costas’, se lançou a percorrer todos os distritos de Portugal.

O objetivo deste engraxador de é angariar os apoios necessários para a criação do ‘Dia Nacional do Engraxador’, percorrendo todo o território para captar a atenção do Governo e do Presidente da República.

A exercer a profissão há 23 anos, Carlos Nunes considera-a “muito antiga” e promete não a deixar “terminar”. Ao todo, ‘Carlinhos’ conta “15 engraxadores” espalhados por Portugal, com especial destaque para Lisboa e Porto.

Para simbolizar ainda mais a sua caminhada, Carlos Nunes passa pelos centros da cidade e pelas corporações de bombeiros, a quem engraxa as botas de formas gratuitas como uma “homenagem pelo trabalho” que fazem “em todo o país”.

A iniciativa termina na Festa do contrabando de Alcoutim, que decorre entre 23 e 25 de marco. Se conseguir concretizar o seu desejo, Carlos Nunes já escolheu a data para o ‘Dia Nacional do Engraxador’ – 23 de abril.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar