Nas Notícias Elina Fraga desconhece inquérito à Ordem dos Advogados Por

É um dos assuntos do momento e que tem dado que falar nos corredores políticos mas não só, nos últimos dias. Elina Fraga, antiga bastonária da Ordem dos Advogados e que agora é vice-presidente do PSD, diz desconhecer qualquer inquérito ou investigação feita pelo Ministério Público às contas da instituição que liderou.

“Desconhecia qualquer processo, não fui notificada de nada pelo Ministério Público”, começou por dizer a dirigente do PSD, em declarações à Lusa.

E acrescentou: “Sabia, como foi público, que tinha ocorrido uma auditoria, que do meu ponto de vista tinha um caráter persecutório, basta pensar que eu nem sequer fui ouvida nessa auditoria.”

Elina Fraga sustenta estar “serena, tranquila” com esta situação.

O Ministério Público, recorde-se, revelou ter aberto uma investigação às contas da Ordem dos Advogados nos períodos 2011/2013 e 2014/2016.

Elina Fraga, que foi bastonária da Ordem dos Advogados entre 2014 e 2016, sustentou ainda não estar indiciada da “prática do que quer que seja que se possa configurar como ilegal”.

Quanto ao facto deste assunto ter saltado para o topo da atualidade após a sua chegada à vice-liderança do PSD, Elina Fraga considera que “algumas elites possam estar muito preocupadas” com a sua entrada no palco político.

De resto, Elina Fraga revela que “soube da abertura do inquérito pela comunicação social”.

“Já decorreram meses e não fui notificada”, disse, nas declarações citadas pela Lusa.

Não se demite do PSD

Elina Fraga aproveitou ainda para dizer que irá continuar no PSD.

“Não me demitirei nunca por ter consciência que tenha praticado qualquer ilícito ou qualquer tipo de ilegalidade.”

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar