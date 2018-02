Economia Dívida portuguesa no valor mais baixo desde 2012 Por

Há cinco anos que o rácio da dívida pública portuguesa não descia tanto. De acordo com as contas oficiais, no final de 2017 a dívida correspondia a 126,2 por cento do produto interno bruto (PIB), algo que não se registava desde 2012.

Comparativamente com o ano anterior registou-se uma queda de 3,9 pontos percentuais.

Em 2012, refere a base de dados do Banco de Portugal, o peso da dívida pública no PIB era de 126,2 por cento, o mesmo alcançado em 2017 e que se encontra dentro da meta prevista pelo Orçamento de Estado deste ano.

As boas notícias não se ficam por aqui: o Ministério das Finanças mantém a convicção de que será possível terminar 2018 com uma dívida a pesar 123,5 por cento do PIB.

A má notícia é que, apesar da redução, Portugal mantém uma das dívidas públicas mais elevadas da Zona Euro.

Pior, só mesmo a Itália e a Grécia.

Negativo é também o aumento da dívida pública em valor: apesar da queda do rácio do PIB, passou dos 240 958 milhões de 2016 para os 242 598 milhões de euros.

2 PARTILHAS Partilhar Tweetar