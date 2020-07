Economia Banco de Portugal revela que dívida pública atinge valor recorde Por

Para este valor contribuíram as emissões de títulos efetuadas em maio, principalmente as emissões de longo prazo

O Banco de Portugal revelou, esta quarta-feira, que a dívida pública atingiu um novo valor recorde, ao aumentar para 264,4 mil milhões de euros em maio, aumentando 2,3 milhões comparativamente ao mês anterior.

De acordo com o regulador, as emissões de títulos de 2,3 mil milhões de euros efetuadas em maio, principalmente as emissões a longo prazo, que se fixou nos 155.447 milhões de euros.

Sobre os ativos em depósitos das administrações públicas, o mesmo aumentou em 0,1 milhões de euros.

“Assim, a dívida pública líquida de depósitos aumentou 2,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 239,2 mil milhões de euros”, explica o Banco de Portugal.

Este aumento da dívida pública é uma das consequências da pandemia da covid-19, quer no valor mensal, quer no rácio face ao PIB.

O Governo prevê que o peso da dívida pública atinga os 134,4% no fim de 2020, ao contrário dos 116,2% previstos no Orçamento de Estado de 2020.

O Banco de Portugal, no fim da nota, informa que a próxima atualização do valor da dívida pública será feita no dia 3 de agosto.